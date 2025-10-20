Μπουλς: Πλήγμα με τον Κόμπι Γουάιτ, χάνει την έναρξη της σεζόν
Οι Σικάγο Μπουλς θα δώσουν τα πρώτα ματς της regular season χωρίς τον Κόμπι Γουάιτ, ο οποίος αναρρώνει από θλάση στη γάμπα.
Ο 25χρονος γκαρντ θα μείνει εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σύντομα. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 74 παιχνίδια με τους Μπουλς, σημειώνοντας 20.4 πόντους (career-high), 3.7 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ και 0.9 κλεψίματα ανά αγώνα.
Σε 422 αγώνες regular season, ο Κόμπι Γουάιτ μετράει 15.2 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ. Στην πρεμιέρα τους, οι «Ταύροι» υποδέχονται τους Ντιτρόιτ Πίστονς.
