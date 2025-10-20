Μπουλς: Πλήγμα με τον Κόμπι Γουάιτ, χάνει την έναρξη της σεζόν

Μπουλς: Πλήγμα με τον Κόμπι Γουάιτ, χάνει την έναρξη της σεζόν

Γιάννης Σταυρουλάκης
Μπουλς-Ράπτορς 137-118: Το Σικάγο «κλείδωσε» Play In με 10 νίκες στα τελευταία 14 ματς (vid)
Η σεζόν 2025/26 στο ΝΒΑ βρίσκεται προ των πυλών, και οι Σικάγο Μπουλς θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στη regular season χωρίς τον Κόμπι Γουάιτ.

Οι Σικάγο Μπουλς θα δώσουν τα πρώτα ματς της regular season χωρίς τον Κόμπι Γουάιτ, ο οποίος αναρρώνει από θλάση στη γάμπα.

Ο 25χρονος γκαρντ θα μείνει εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σύντομα. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 74 παιχνίδια με τους Μπουλς, σημειώνοντας 20.4 πόντους (career-high), 3.7 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ και 0.9 κλεψίματα ανά αγώνα.

Σε 422 αγώνες regular season, ο Κόμπι Γουάιτ μετράει 15.2 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ. Στην πρεμιέρα τους, οι «Ταύροι» υποδέχονται τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     