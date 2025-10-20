Η σεζόν 2025/26 στο ΝΒΑ βρίσκεται προ των πυλών, και οι Σικάγο Μπουλς θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στη regular season χωρίς τον Κόμπι Γουάιτ.

Οι Σικάγο Μπουλς θα δώσουν τα πρώτα ματς της regular season χωρίς τον Κόμπι Γουάιτ, ο οποίος αναρρώνει από θλάση στη γάμπα.

Ο 25χρονος γκαρντ θα μείνει εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σύντομα. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 74 παιχνίδια με τους Μπουλς, σημειώνοντας 20.4 πόντους (career-high), 3.7 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ και 0.9 κλεψίματα ανά αγώνα.

Σε 422 αγώνες regular season, ο Κόμπι Γουάιτ μετράει 15.2 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ. Στην πρεμιέρα τους, οι «Ταύροι» υποδέχονται τους Ντιτρόιτ Πίστονς.