Ένα «επεισόδιο» έλαβε χώρα στην Rob Laver Arena κατά τη διάρκεια της απονομής, με έναν θεατή να κατηγορεί και να δίνει δίκιο στις πρώην συντρόφους του Αλεξάντερ Ζβέρεφ οι οποίες τον είχαν κατηγορήσει για κακοποίηση, με τον Γερμανό να αθωώνεται.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ γνώρισε την ήττα στον τελικό του Australian Open από τον Γιανίκ Σίνερ, χάνοντας για τρίτο σερί τελικό σε Grand Slam. Όμως αυτό δεν ήταν το μόνο που... προέκυψε για τον Γερμανό, καθώς πριν τις δηλώσεις του άκουσε έναν θεατή από το κοινό να δίνει δίκιο στις πρώην συντρόφους του τενίστα για τις υποθέσεις περί κακοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα, πριν ξεκινήσει τις δηλώσεις ο Ζβέρεφ κατά τη διάρκεια της απονομής, ένας θεατής φώναξε «η Αυστραλία πιστεύει την Όλια και την Μπρέντα» δύο φορές. Οι γυναίκες που ανέφερε είναι οι πρώην σύντροφοι του Γερμανού τενίστα, οι οποίες τον έχουν κατηγορήσει για κακοποίηση, με τον Νο.2 του κόσμου να έχει αθωωθεί και στις δύο υποθέσεις.

Το γεγονός αυτό, όπως ήταν λογικό, προκάλεσε παγωμάρα για λίγα δευτερόλεπτα. Κάποιοι, μάλιστα, γιούχαραν τον θεατή ενώ στη συνέχεια όλο το στάδιο χειροκρότησε τον φιναλίστ του φετινού τελικού στο Australian Open.

Someone is screaming at Alexander Zverev as he’s trying to give his runner up speech after losing to Jannik Sinner in the Australian Open final.



Wow.



pic.twitter.com/5zv6rJYyQL