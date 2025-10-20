Έντονη κριτική και σκληρά λόγια κατά του Νεϊμάρ εξαπέλυσε ο βετεράνος τερματοφύλακας της εθνικής Βραζιλίας, Έμερσον Λεάο.

Η επιστροφή του Νεϊμάρ στην αγαπημένη του Σάντος κάθε άλλο παρά επιτυχημένη κρίνεται για την ώρα, μιας και οι τραυματισμοί του Βραζιλιάνου άσου δεν τον έχουν βοηθήσει να επιστρέψει τον παλιό καλό εαυτό του.

Κάτι που είναι πολύ πιθανό να έχει αντίκτυπο στην επιλογή του Νεϊμάρ από τον Κάρλο Αντσελότι ενόψει του Μουντιάλ 2026, στο οποίο η Βραζιλία έχει ήδη προκριθεί. Παρόλο που ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει κλείσει την πόρτα στον Νεϊμάρ, κρίνοντας όλα θα εξαρτηθούν από την αγωνιστική του κατάσταση, ο βετεράνος τερματοφύλακας της Σελεσάο, Έμερσον Λεάο, μίλησε σχεδόν... καταδικαστικά για τον Βραζιλιάνο.

Ο Λεάο, που έχει καταγράψει 80 συμμετοχές με το εθνόσημο, και έως το 2012 καθόταν στους προπονητικούς πάγκους έχοντας ένα σύντομο πέρασμα από την εθνική Βραζιλίας, εξαπέλυσε «επίθεση» κατά του Νεϊμάρ τον οποίο χαρακτήρισε... άχρηστο!

«Στην αρχή της καριέρας του ήταν ένας φανταστικός παίκτης. Θυμάμαι όταν τον είχα συναντήσει στη Σάντος κάποτε, του είπα ''Άκου μικρέ, θα σε χρειαστούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, πρόσεχε τον εαυτό σου''. Και ακριβώς αυτό... δεν κάνει!

Έχει αφήσει πίσω του το προσωπικό του peak. Το σώμα του δεν υπακούει στις οδηγίες του μυαλού του. Δεν είναι πλέον ο ίδιος παίκτης, είναι άχρηστος! Δεν είναι πλέον πρότυπο για κανέναν! Ο άνθρωπος που βρίσκεται έξω από το γήπεδο συνδέεται με αυτόν που αγωνίζεται. Μπορεί να μην έχει σταματήσει να παίζει, αλλά δεν έχει την ίδια ενέργεια επειδή δεν είναι έτοιμος».