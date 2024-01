Πόντος σπάνιας ομορφιάς από τον Τσιτσιπά που έβαλε 4 άμυνες σε σμας του Βαν Ασε, για να τον αναγκάσει μετά σε λάθος.

Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε το κρίσιμο break point για την ανατροπή στο τρίτο σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά, θα μείνει… αλησμόνητος.

Ο Ελληνας τενίστας έβγαλε έναν σπάνιας ομορφιάς πόντο, από θέση… άμυνας. Με το σκορ 3-1 υπέρ του Γάλλου, ο οποίος ήταν στο σερβίς,ο Στέφανος προσπαθούσε να αμυνθεί. Ο Βαν Ασε βρήκε μπροστά του smash, αλλά ο Τσιτσιπάς έβγαλε την πρώτη άμυνα και ακολούθησαν άλλα τρία από τον Γάλλο, τα οποία απέκρουσε με λόμπες, οι οποίες όλες κατέληξαν εντός γηπέδου!

Ο Βαν Ασε αποφάσισε να αλλάξει τακτική και πήγε σε βολέ στη μικρή διαγώνιο, αλλά ο Στέφανος το πρόλαβε, πέρασε στη διαγώνιο και ο 19χρονος Γάλλος σημάδεψε το φιλέ, για να σηκωθεί στο πόδι όλη η Rod Laver Arena.

Δείτε τον εντυπωσιακό πόντο του Τσιτσιπά:

"He had no right to win that point!"



No way did Tsitsipas come away with that one! #AO2024 #AusOpen #Tennis pic.twitter.com/efDAGs24Dy