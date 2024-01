O Στέφανος Τσιτσιπάς με εμφατικό τρόπο πέρασε στον 4ο γύρο, κερδίζοντας τον Λούκα Βαν Ασε με 3-0 σετ (6-3, 6-0, 6-4), με τον Τέιλορ Φριτζ να αποτελεί το επόμενο εμπόδιο.

O Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μία τρομερή εμφάνιση και ξεπέρασε και το εμπόδιο του Λούκα Βαν Ασε.

Παρά τις δυσκολίες στο πρώτο σετ, ανέβασε το επίπεδό του και έφτασε στη νίκη με 3-0 σετ (6-3, 6-0, 6-4 σε 2 ώρες και δύο λεπτά) και συνεχίζει στη Μελβούρνη.

Ο 19χρονος Γάλλος έβαλε δύσκολα στην αρχή στον Στέφανο, αλλά όσο περνούσε η ώρα και προσαρμοζόταν στο παιχνίδι του ο Τσιτσιπάς, τόσο άρχισε να κυριαρχεί. Αφού ήρθε το break στο πρώτο σετ, έκανε το παιχνίδι του και με αποφασιστικό τρόπο έφτασε στη νίκη (παρά την αντίδραση του Βαν Ασε στο τρίτο σετ που προηγήθηκε με 3-0) που τον φέρνει στον 4ο γύρο, απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ που κέρδισε τον Μαροζάν με 3-1 σετ (3-6, 6-4, 6-2, 6-2).

Ο Στέφανος σήμερα είχε 12 άσους έναντι ενός του Γάλλου, 75% κερδισμένο πρώτο σερβίς, 36 winners έναντι 17 και 21 αβίαστα έναντι 36 του Βαν Ασε. Πολύ σημαντικό και το 6/8 κερδισμένα break points έναντι 1/9 του αντιπάλου του.

Παρά το διπλό break point που αντιμετώπισε και την αστάθειά του στο πρώτο σερβίς, ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο game απέναντι σε έναν Γάλλο που ξεκίνησε πολύ επιθετικά το ματς.

Δύο διπλά λάθη και ένα χαμένο σμας του Βαν Ασε, έφεραν break point στον Τσιτσιπά, από 40-15. Ο Γάλλος τα έσβησε επιμένοντας να παίζει στο μπάκχαντ του Στέφανου και εν τέλει ισοφάρισε σε 1-1, αλλά αποφασιστικά ο Τσιτσιπάς έφτασε στο 2-1.

Ο Βαν Ασε συνέχισε το επιθετικό παιχνίδι και ισοφάρισε 2-2 και προηγήθηκε 15-30, αλλά εκεί ήρθαν τα άψογα πρώτα σερβίς του Τσιτσιπά που διατήρησε τελικά το προβάδισμα στο σετ.

Το break ήρθε αμέσως μετά για τον Ελληνα τενίστα. Εβγαλε δύο μεγάλους πόντους και ο άπειρος Βαν Ασε έκανε δύο συνεχόμενα διπλά λάθη, για να γίνει το 4-2. Αμέσως μετά ο Γάλλος πίεσε τον Τσιτσιπά στο σερβίς του και χρειάστηκαν δύο μεγάλα σερβίς του Νο7 στον κόσμο, για να φτάσει στο 5-2.

Ο Βαν Ασε κράτησε και μείωσε σε 5-3, με τον Στέφανο να σερβίρει για το σετ και να το κατακτήσει με love game.

Ιδανικά άρχισε το δεύτερο σετ για τον Τσιτσιπά που έκανε break με δύο winners, ο πρώτος σε ένα πολύ απαιτητικό ράλι κι ενώ ο Βαν Ασε είχε πάρει θέση πάνω στο φιλέ.

Ο Βαν Ασε βρέθηκε μπροστά με 0-40 αμέσως μετά, αλλά αποφασιστικά με σερί πόντους και έναν άσο στο τέλος, ο Στέφανος επιβίωσε και έφτασε στο 2-0 και αμέσως μετά έσπασε ξανά το σερβίς του αντιπάλου του με ένα αριστοτεχνικό backhand στην ευθεία, για το 3-0!

Με δύο break μπροστά τα πράγματα έδειχναν πιο απλά για τον Τσιτσιπά που έφτασε και σε τρίτο, απέναντι στον Βαν Ασε που έμοιαζε να έχει ξεμείνει από ιδέες. Τελικά δεν γλίτωσε και το… bagel αφού ο Τσιτσιπάς έκλεισε το σετ με 6-0, χάρη σε τρεις συνεχόμενους άσους.

Ο Βαν Ασε αντέδρασε μην έχοντας τίποτα να χάσει και άρχισε προβάδισμα 3-0, αφού έσπασε πρώτη φορά το σερβίς του Στέφανου στο δεύτερο game του σετ.

Με love game ήρθε η πρώτη αντίδραση του Τσιτσιπά στο σετ και το break ακολούθησε με τον πιο αδιανόητο πόντο που έχουμε δει. Ο Τσιτσιπάς έβγαλε 4 συνεχόμενες άμυνες σε σμας του αντιπάλου του, όλες έσκασαν στη πλευρά του Βαν Ασε, που στο 5ο βολέ σημάδεψε το φιλέ!

"He had no right to win that point!"



