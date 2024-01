Η αντίδραση Μεντβέντεφ μετά την πρόκριση στον 3ο γύρο του Australian Open και το απλησίαστο ρεκόρ των Παγδατή και Χιούιτ στη Μελβούρνη.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ επέστρεψε από το 0-2 απέναντι στον Εμίλ Ρουσουβουόρι και επικρατώντας με 6-0 στο 5ο σετ πήρε την πρόκριση στον 3ο γύρο του Australian Open.

Ομως αυτό που μένει από τον αγώνα, είναι η ώρα ολόκληρωσής του, με το ρολόι να δείχνει 3:40 το πρωί, ώρα Ελλάδας.

Ο Ρώσος τενίστας στην οn court δήλωσή του, απλά αναφέρθηκε στο προχωρημένο της ώρας και στους λίγους θεατές που είχαν την αντοχή να μείνουν μέχρι το τέλος στη Rod Laver Arena.



«Ειλικρινά, δεν θα παρέμενα εδώ. Αν ήμουν φίλος του τένις, θα έμενα μέχρι τη μία, μετά θα πήγαινα σπίτι μου να παρακολουθήσων τον αγώνα στην τηλεόραση» είπε ο Μεντβέντεφ.

"Honestly guys, I will not be here!"



A hilarious Daniil Medvedev at 3:40am in Melbourne! @DaniilMedwed | #AusOpen pic.twitter.com/0KBKZaomxl