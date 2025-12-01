Ο Τάι Νίκολς διηγείται την ιστορία της ζωής του και περιγράφει τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει, μεγαλώνοντας χωρίς τον πατέρα του, από πολύ μικρή ηλικία.

Το Περιστέρι δημοσίευσε το πρώτο κομμάτι από τη ζωή του Τάι Νίκολς, με τον Αμερικανό να περιγράφει τις δυσκολίες που είχε να αντιμετώπισε μεγαλώνοντας και πως έμαθε να επιβιώνει με τη μητέρα του και τα επτά αδέλφια του.

Ο γκαρντ του Περιστερίου, μέσω της περιγραφής των παιδικών του χρόνων συγκλονίζει, πειγράφοντας την ιστορία της ζωής του.

Έμαθε να επιβιώνει μόνος του από πολύ μικρή ηλικία, έχοντας χάσει τον πατέρα του όταν ο ίδιος ήταν τεσσάρων ετών.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το Περιστέρι στο επεισόδιο που ακολουθεί με τη ζωή του Νίκολς:

«Ο Τάι Νίκολς δεν γεννήθηκε «έτοιμος». Γεννήθηκε ο μικρότερος από οκτώ παιδιά, σε μια γειτονιά του Σπρίνγκφιλντ όπου κάθε μέρα έμοιαζε με μάχη.

Στα τέσσερά του χρόνια είδε τον κόσμο του να γκρεμίζεται: ο πατέρας του χτυπήθηκε από μεθυσμένο οδηγό, έπεσε σε κώμα για τρία χρόνια… και δεν γύρισε ποτέ.

Με μια μητέρα που κράτησε την οικογένεια όρθια και αδέρφια που μπήκαν στον στρατό, έμαθε από μικρός τι σημαίνει να επιβιώνεις.

Μείνετε συντονισμένοι.

Η ιστορία του Τάι Νίκολς έρχεται σύντομα σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο».