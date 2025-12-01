Οι δηλώσεις του Χρήστου Μουζακίτη στο MEGA μετά το βραβείο Golden Boy Web 2025.

Ένα ακόμα όνειρο του Χρήστου Μουζακίτη έγινε πραγματικότητα.

Ο χαρισματικός διεθνής μέσος του Ολυμπιακού, ο οποίος ανήμερα τα Χριστούγεννα, ίσως και να μην είναι τυχαίο, θα κλείσει τα 19 του χρόνια παρέλαβε το βραβείο Golden Boy Web 2025, στην αποψινή εκδήλωση της Tuttosport στο Τορίνο.

Ο άσος των Πειραιωτών αναμφίβολα ζει μία από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής του, αφού κέρδισε το βραβείο Golden Boy Web 2025 με σχεδόν 473.000 ψήφους στα διάφορα μηνιαία στάδια (ίσο με το 39% όλων των ψήφων), ξεπερνώντας τον περσινό νικητή, τον Τούρκο παίκτη της Γιουβέντους, Κενάν Γιλντίζ (σχεδόν 386.000 ψήφους, ίσο με 31,8%).

Ο Μουζακίτης μετά τη βράβευση μίλησε στο MEGA. Αναλυτικά όσα είπε:

«Μιλάμε γι' απίστευτη στιγμή. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Ευχαριστώ όσους με ψήφισαν όποιον με στηρίζει. Δεν ξέρω πότε θα φύγει από τα χέρια μου και πότε θα φύγει από το κρεβάτι μου. Είναι το βραβείο που θα κοιμάμαι σίγουρα μαζί του τις επόμενες μέρες.

Δεν μπορώ να διευκρινίσω το ταβάνι μου, εύχομαι να είναι πολύ μεγαλύτερα πράγματα κι εξαρτάται αποκλειστικά από μένα».

Δείτε live την εκδήλωση και τη βράβευση του Μουζακίτη

Νωρίτερα, όταν πήρε το βραβείο ο Μουζακίτης μίλησε για τις αξίες του Ολυμπιακού, αλλά και για το πινγκ πονγκ. Είναι γνωστό ότι ο Μουζακίτης είναι μεγάλο πειραχτήρι στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού με υψηλή αίσθηση του χιούμορ και το έδειξε και σ' αυτή τη σπουδαία βραδιά.

«Αρχικά θέλω να πω συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Συγχαρητήρια στους προηγούμενους νικητές, ευχαριστώ σε όλους. Αφιερώνω το βραβείο στην οικογένεια μου, στην ομάδα μου και τους συμπαίκτες μου.

Τους ευχαριστώ πολύ όλους όσοι με ψήφισαν. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι ένα πρότυπο για αυτούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Όταν πρωτομπήκα εδώ κι έβλεπα τους προηγούμενους νικητές ένιωσα ακόμη καλύτερα γιατί, είδα ότι βρίσκομαι ανάμεσα σε σπουδαίους παίκτες. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον, ο καθένας έχει κάτι ξεχωριστό.

Ευχαριστώ ειλικρινά όλους όσους με ψήφισαν. Θα ήθελα να μιμηθώ κάθε ένα από τα Golden Boys του παρελθόντος. Ήταν συναρπαστικό να διαβάζω όλα αυτά τα ονόματα», είπε αρχικά ο Μουζακίτης κι όταν ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό απάντησε:

«Μεγάλωσα στον Ολυμπιακό, βρίσκομαι εκεί από 10 ετών και μεγαλώνοντας στον σύλλογο κατανόησα τις αξίας του και απέκτησα τη νοοτροπία του πρωταθλητή και γι' αυτό είμαι χαρούμενος που παίζω στον Ολυμπιακό».

Ο Μουζακίτης ρωτήθηκε ακόμα και για το γεγονός ότι παίζει πινγκ πονγκ και τόνισε: «Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ' ό,τι στο ποδόσφαιρο κι αν κατέβαινα σε κάποιο τουρνουά μπορεί να το κέρδιζα!».

Στη συνέχεια, όμως, του επισημάνθηκε ότι ο Πογκμπά επέλεξε κι αυτός το ποδόσφαιρο από το πινγκ πονγκ και ο παίκτης του Ολυμπιακού ανέφερε: «Πρώτη φορά το ακούω αυτό για τον Πογκμπά. Από μικρός επέλεξα το ποδόσφαιρο, αλλά τώρα που το σκέφτομαι αν έπρεπε να επιλέξω μπορεί να έμπαινα σε μεγάλο δίλημμα. Ίσως να είχα ακολουθήσει άλλη καριέρα».