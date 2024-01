O Ντανίλ Μεντβέντεφ πέτυχε την ολική ανατροπή με αντίπαλο τον Εμίλ Ρουσουβουόρι, με 3-2 σετ προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Australian Open, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε στις 3:40 το πρωί.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ τελικά επέζησε στο μεταμεσονύχτιο αγώνα με τον Φινλανδό, Εμίλ Ρουσουβουόρι για τον 2ο γύρο του Australian Open, επικράτησε με 3-6, 6-7(1), 6-4, 7-6(1), 6-0 σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε στις 3:39 το πρωί, ώρα Μελβούρνης.

Ο τελευταίος αγώνας του προγράμματος στην Rod Laver Arena, άρχισε γύρω στις 23:15, τοπική ώρα και είχε διάρκεια τέσσερις ώρες και 23 λεπτά.

Ο 24χρονος Ρουσουβουόρι προηγήθηκε με 6-3, 7-(6), με το 2ο σετ να έχει διάρκεια 83 λεπτών. Ο Μεντβέντεφ μείωσε σε 2-1 σετ, με το ρολόι να δείχνει 2:11 το πρωί και έμεινε στη διεκδίκηση της πρόκρισης, κατακτώντας δύσκολα το 4ο σετ.

Ο Ρώσος προηγήθηκε 4-2, όμως ο Ρουσουβουόρι προσπέρασε με 5-4 και 6-5, με το σετ να κρίνεται στο tie break με 7-1 για τον Μεντβέντεφ.

Resilient Medvedev



Daniil Medvedev rallies from two sets down to defeat Emil Ruusuvuori 3-6 6-7(1) 6-4 7-6(1) 6-0 and reach the third round in Melbourne! @DaniilMedwed | #AusOpen pic.twitter.com/lq707Zo58i