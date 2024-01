Ο Δημήτρης Οικονόμου γράφει για τον πρόωρο αποκλεισμό της Μαρίας Σάκκαρη από το Australian Open και για την πρόοδο που καλείται εκείνη να δείξει μέσα στο 2024.

Μεσάνυχτα στη Μελβούρνη. Τα ωραιότερα όνειρα μπορεί να μετατραπούν σε εφιάλτες. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια πρωταγωνίστρια, να γνωρίζει το μοτίβο. Η Μαρία Σάκκαρη έμεινε εκτός στον 2ο γύρο του Australian Open, ζώντας ξανά τον ίδιο... εφιάλτη του πρόωρου αποκλεισμού από ένα Grand Slam.

Το βάρος που έφυγε από τους ώμους της μετά το πρώτο σετ απέναντι στην Χιμπίνο για τον 1ο γύρο, δεν ήταν αρκετό να την ελευθερώσει από τα δεσμά. Η Ελίνα Αβανεσιάν είχε τον τρόπο να βγάλει στην επιφάνεια το μεγαλύτερο ψεγάδι στο παιχνίδι της Σάκκαρη. Την υπομονή.

Αν κοιτάξει κανείς τους αριθμούς και τα 43 αβίαστα λάθη εύκολα θα καταλήξει στο συμπέρασμα μιας κάκιστης εμφάνισης. Στην πραγματικότητα η Σάκκαρη δεν έπαιξε τόσο άσχημα, ήταν όμως κατώτερη από αυτό που απαιτούσε η Αβανεσιάν. Και αυτό στο τένις τις περισσότερες φορές είναι αρκετό.

Elina Avanesyan reaches the third round of her maiden #AusOpen ! The 21-year-old upsets No.8 seed Maria Sakkari 6-4 6-4 to advance. She'll face Marta Kostyuk in the next round. @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/FExvDOBHkL

Το παιχνίδι ξέφυγε από νωρίς από τα μέτρα της Ελληνίδας. Η Σάκκαρη αδυνατεί να κερδίσει στο χάος. Στα παιχνίδια που δεν υπάρχει έλεγχος. Οι μπάλες της χρειάζονται ρυθμό και η Αβανεσιάν από νωρίς τον αφαίρεσε. Το πρώτο στοιχείο που συνάντησε ήταν το αργό σερβίς της Ρωσίδας, ρωτώντας με απορία προς το μποξ της. Μέχρι να συντονιστεί και να βρει τη θέση της στις επιστροφές βρέθηκε να κυνηγάει.

Όταν επέστρεψε είδε απέναντί της έναν τοίχο. Η Αβανεσιάν θα μπορούσε να γυρίζει μπάλες όλο το βράδυ αν χρειαζόταν. Ζητώντας όχι ένα έξτρα χτύπημα, αλλά πολλές φορές περισσότερα από 3-4 για να τελειώσει ένας πόντος.

Η Σάκκαρη έχει εκπληκτική επαφή με το μπάκχαντ της, μπορεί να επιτεθεί σε όλες τις γρήγορες μπάλες, αλλά στο χτίσιμο των πόντων χάνει αρκετές φορές την υπομονή της. Η Αβανεσιάν γύριζε διαρκώς την μπάλα με βάθος, μέχρι το αβίαστο να έρθει από τη ρακέτα της Σάκκαρη.

Elina Avanesyan is looking very strong in the final match of the night.



She leads the No.8 seed, Maria Sakkari, 6-4 1-0, having broken her opponent to start the second.#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/XF3vWkKRiU