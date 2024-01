Αν και από 2-0, ο Ρούμπλεφ... έμπλεξε με τον Βιλτ να κάνει το 2-2 και να στέλνει το ματς στο τάι μπρέικ εκεί που τελικά επικράτησε ο Ρώσος με 7-5, 6-4, 3-6, 4-6, 10-6!

Ο πρώτος γύρος του Australian Open παραλίγο να ξεκινήσει με... γκέλα ολκής για τον Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο Ρώσος που είναι στο Νο5 του κόσμου ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 σετ κόντρα στον Τιάγκο Βιλτ. Όμως, το Νο78 της παγκόσμιας κατάταξης ήταν πολύ σκληρός για να.... πεθάνει τόσο εύκολα και γύρισε το ματς κάνοντας το 2-2.

Το 5ο σετ κρίθηκε σε ένα απίστευτο τάι μπρέικ και τελικά ο Ρούμπλεφ πήρε τη νίκη με 7-5, 6-4, 3-6, 4-6, 10-6, ύστερα από 3 ώρες και 42 λεπτά.

Ετσι, θα περιμένει να δει αν θα αντιμετωπίσει τον Τάρο Ντάνιελ ή τον Κρίστοφερ Γιούμπανκς.

"It's not for you to decide!" 😠



🌶️ Things got a little 𝙨𝙥𝙞𝙘𝙮 Andrey Rublev and the umpire 👀#AusOpen pic.twitter.com/a0PKn6AzO7