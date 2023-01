Τσιτσιπάς - Τζόκοβιτς: Πανικός στην Μελβούρνη για τον Τζόκοβιτς (vid)

Οι Σέρβοι φίλαθλοι έχουν πλημμυρίσει τους χώρους εκτός της Rod Laver Arena, για να υποστηρίξουν τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Australian Open με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Η κοινότητα των Σέρβων στην Μελβούρνη κάνει αισθητή την παρουσία της στην Rοd Laver Arena, με χιλιάδες φιλάθλους του Νόβακ Τζόκοβιτς να έχουν μαζευτεί για να υποστηρίξουν τον εννιά φορές πρωταθλητή του Australian Open κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο.

Just look at the support for Novak Djokovic outside Rod Laver Arena pic.twitter.com/0hXwWJKWZY