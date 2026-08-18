Η Τραμπζονσπόρ έφτασε σε συμφωνία με τον Αϊζάια Κάνααν, με τον Αμερικανό γκαρντ να ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του στην Τουρκία.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του φαίνεται πως βρήκε ο Αϊζάια Κάνααν, καθώς η Τραμπζονσπόρ ήρθε σε συμφωνία με τον Αμερικανό γκαρντ.

Ο 35χρονος, ύψους 1.83μ., αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, όπως αναφέρει το τουρκικό μέσο «basketfaul» έχοντας πίσω του μία διαδρομή με σημαντικές παρουσίες τόσο στο NBA όσο και στη EuroLeague. Η συμφωνία με την Τραμπζονσπόρ έχει επιτευχθεί και απομένει η ολοκλήρωση των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων προκειμένου να πάρει επίσημη μορφή.

Ο Κάνααν προέρχεται από ρήξη χιαστού που υπέστη την περασμένη σεζόν και επέστρεψε στη δράση προς το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Έχει αγωνιστεί στο NBA από το 2013 έως το 2019, καταγράφοντας συνολικά 235 συμμετοχές με μέσο όρο 8.1 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ σε 20.4 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα έχοντας φορέσει τις φανέλες των Χιούστον Ρόκετς, Φιλαντέλφια 76ερς, Σικάγο Μπουλς, Φίνιξ Σανς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Μιλγουόκι Μπακς.

Μετά την αποχώρησή του από το NBA το 2019, ο Κάνααν πέρασε στην Ευρώπη, όπου σταδιακά καθιερώθηκε σε επίπεδο EuroLeague. Ο Αμερικανός ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του διαδρομή από την Ούνικς Καζάν και τη Γαλατάσαραϊ, πριν ακολουθήσουν οι δύο σημαντικότεροι σταθμοί της παρουσίας του στη διοργάνωση, ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας.