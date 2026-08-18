Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επέλεξε τον νέο του αριθμό στη Ντόρτμουντ και δεν είναι αυτός που είχε στον ΠΑΟΚ.

Σε ρυθμούς... Κωνσταντέλια κινούνται στη Ντόρτμουντ καθώς ο 22χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Βεστφαλών και θα βρει εκεί τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε τον αριθμό που θα φοράει ο διεθνής ποδοσφαιριστής και σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, στη Ντόρτμουντ θα αγωνίζεται με τον αριθμό «45».

Να θυμίσουμε πως ο συμπατριώτης του, ο Καρέτσας έχει λάβει τον ίδιο αριθμό που έχει και στην Εθνική Ελλάδος, το «19».