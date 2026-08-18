Κωνσταντέλιας: Ο αριθμός που επέλεξε στη Ντόρτμουντ
Σε ρυθμούς... Κωνσταντέλια κινούνται στη Ντόρτμουντ καθώς ο 22χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Βεστφαλών και θα βρει εκεί τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.
Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε τον αριθμό που θα φοράει ο διεθνής ποδοσφαιριστής και σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, στη Ντόρτμουντ θα αγωνίζεται με τον αριθμό «45».
Να θυμίσουμε πως ο συμπατριώτης του, ο Καρέτσας έχει λάβει τον ίδιο αριθμό που έχει και στην Εθνική Ελλάδος, το «19».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.