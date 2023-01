Ο Νορβηγός πρωταθλητής του τένις γνώρισε μία αναπάντεχη ήττα στον δεύτερο γύρο από τον Αμερικανό Τζένσον Μπρούκσμπι, που βρίσκεται στο Νο39.

Πρόωρα αποχαιρέτησε τα κορτ του Αυστραλιανού όπεν ο πρωταθλητής του τένις Κάσπερ Ρουντ, που βρίσκεται στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, αφού στον δεύτερο γύρο ο Αμερικανός Τζένσον Μπρούκσμπι φάνηκε ανώτερος.

Ο 22χρονος Αμερικανός, Νο39, κατάφερε μέσα σε 3 ώρες και 55 λεπτά να πάρει μία πολύτιμη νίκη αφού πρώτα έδειξε συγκέντρωση και αποφασιστηκότητα και γύρισε το παιχνίδι υπέρ του όταν ο Ρουντ βρισκόταν 3 games μπροστά του. Με 6-3, 7-5, 6-7(4), 6-2 πέρασε στον τρίτο γύρο και έτσι έμεινε εκτός ένας ακόμη παίκτης με υψηλή κατάταξη.

"Casper is a warrior. I knew it would be a great battle out there."



