Australian Open: Με Ναδάλ και Μεντβέντεφ στην ίδια πλευρά ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του στο Australian Open, με τα δύσκολα να αρχίζουν μετά τον 4ο γύρο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει βατό δρόμο τουλάχιστον μέχρι τον 4ο γύρο του Australian Open.

Μετά την κλήρωση που έγινε στη Μελβούρνη, ο Ελληνας τενίστας έμαθε πως πρώτος του αντίπαλος θα είναι ο Γάλλος Κουεντίν Χαλίς.

Μετά από αυτόν τον γύρο, θα τον περιμένει είτε ένας από τα προκριματικά είτε ο Ρίνκι Χιτζικάτα, ενώ στον τρίτο γύρο ο πιο επικίνδυνος πιθανός αντίπαλος είναι ο Μπότις φαν ντε Ζάντσουλπ.

Αν αποφευχθούν εκπλήξεις, ο Γιάνικ Σίνερ ή ο Λορέντζο Μουζέτι θα τον περιμένουν στον 4ο γύρο και στα προημιτελικά ένας εκ των Αλιασίμ, Νόρι ή Τσόριτς.

Αν φτάσει ως τα ημιτελικά, θα βρει μπροστά του πιθανότατα είτε τον Ναδάλ, είτε τον Μεντβέντεφ…

Ο Ναδάλ, που είναι και ο κάτοχος του τίτλου, έχει πέσει σε δύσκολο ταμπλό. Ξεκινά με Τζακ Ντράπερ, ενώ στον δεύτερο γύρο θα παίξει πιθανότατα με τον Νακασίμα. Ακολουθεί ένας εκ των Κατσάνοφ και Τιάφο, ενώ στα προημιτελικά διασταυρώνει με τον Μεντβέντεφ, που έναν γύρο πριν θα έχει να αντιμετωπίσει πιθανότατα τον Χουρκάτζ και στον τρίτο γύρο πριν, τον φορμαρισμένο Κόρντα.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό, ο Τζόκοβιτς στην επιστροφή του θα παίξει με τον Μπαένα, ενώ στον τρίτο ίσως διασταυρωθεί με τον Ντιμιτρόφ ή τον Καράτσεφ, στον τέταρτο με τον Ντε Μινόρ και στα προημιτελικά με έναν εκ των Ρούμπλεφ, Ρούνε και Κύργιο. Ρουντ και Φριτζ μπορούν να διασταυρωθούν στα προημιτελικά (ο Φριτζ ένα γύρο πριν θα παίξει με τον Ζβέρεφ αν προχωρήσει ο Γερμανός).

Οι πιθανοί προημιτελικοί:

