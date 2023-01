Φιλανθρωπικός αγώνας για βοήθεια στην εμπόλεμη Ουκρανία διοργανώθηκε στη Μελβούρνη, στο πλαίσιο του Αυστραλιανού όπεν, με την κορυφαία Ελληνίδα παίκτρια να συμμετέχει.

Η πρωταθλήτρια του τένις Μαρία Σάκκαρη, που βρίσκεται στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης, έχει δείξει πολλές φορές την ευαισθησία της σε κοινωνικά ζητήματα και τώρα αποφάσισε να το κάνει ακόμη μία φορά συμμετέχοντας στον φιλανθρωπικό αγώνα του AO 2023, «Tennis Plays For Peace».

O συγκεκριμένος αγώνας, που διεξήχθη σήμερα [το βράδυ] στη Μελβούρνη, είχε σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα τα οποία θα δωθούν στη UNICEF Αυστραλίας και από εκεί στην Ουκρανία, ως την ελάχιστη βοήθεια προς τους πληγέντες από την κοινότητα του τένις.

