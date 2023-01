O Τσιτσιπάς προπονήθηκε με φανέλα… Εθνικής Ιαπωνίας

O Στέφανος Τσιτσιπάς φόρεσε την φανέλα της εθνικής Ιαπωνίας και αποθέωσε την ασιατική χώρα για την κουλτούρα της.

Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που ο Στέφανος Τσιτσιπάς εθεάθη στο Ντουμπάι με την φανέλα της εθνικής Αργεντινής λόγω Μουντιάλ.

Τώρα, στα court της Μελβούρνης, ο Στέφανος προπονήθηκε φορώντας μία άλλη φανέλα, αυτή της Ιαπωνίας. Οχι την αγωνιστική, αλλά μία από τις φανέλες που φορούν συνήθως στη διάρκεια προθέρμανσης ή προπόνησης.

Ο Τσιτσιπάς αποθέωσε μάλιστα τους Ιάπωνες για την κουλτούρα τους, γράφοντας χαρακτηριστικά στο twitter: «Η φανέλα αντιπροσωπεύει τη σύνδεση μεταξύ του αθλητισμού και του αρχαίου μαχητικού πνεύματος της Ιαπωνίας. Μια βαθιά κληρονομιά τιμής, επιμονής και αριστείας. Συμβολίζει ακόμα τη σύνδεση μεταξύ του μοντέρνου και του αρχαίου, την ομορφιά της παράδοσης και τη δύναμη του παρόντος».

