O Νόβακ Τζόκοβιτς υποχρεώθηκε να σταματήσει τον αγώνα προπόνησης με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στη Rod Lover Arena της Μελβούρνης εξ αιτίας ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο, παραμονές έναρξης του Australian Open.

Το πρόβλημα που αποκόμισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στον οπίσθιο μηριαίο από τον ημιτελικό απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ στο τουρνουά της Αδελαΐδας, μοιάζει να μην έχει υποχωρήσει.



Ο Σέρβος στην επιστροφή του στη Μελβούρνη και στη Rod Lover Arena υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα προπόνησης, ξανά με τον Μεντβέντεφ, εξ αιτίας ενοχλήσεων στο ίδιο σημείο.



Οι παίκτες είχαν προγραμματίσει να παίξουν για 75 λεπτά, όμως ο Σέρβος σταμάτησε μετά τα 36 περίπου λεπτά προπόνησης με τον Ρώσο και ενώ είχε χάσει το πρώτο σετ με 6-4.

