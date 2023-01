Ο Κύργιος… άρχισε τις μπηχτές μετά το sold out στον αγώνα επίδειξης με τον Τζόκοβιτς

Τα εισιτήρια για το φιλικό παιχνίδι του Νικ Κύργιου με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, εξαντλήθηκαν σε λίγες ώρες και ο Αυστραλός βρήκε πάτημα να κράξει τους επικριτές του.

Δεν χρειάστηκαν παρά μόνο μερικές ώρες για να ξεπουλήσουν τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς κόντρα στον Νικ Κύργιο (13/1).

Μέσα σε μία ώρα είχαν εξαντληθεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια και 2-3 ώρες αργότερα, δεν υπήρχε ούτε για δείγμα, στο παιχνίδι που θα γίνει ως αγώνας επίδειξης, λίγο πριν την έναρξη του κυρίως ταμπλό στο Australian Open.

Το sold out έδωσε μία εξαιρετική ευκαιρία πάντως στον Κύργιο να πετάξει χολή κατά των επικριτών του.

«Ο Κύργιος είναι κακός για το άθλημα. Τι ντροπή, εθνική ντροπή! Πώς τολμάει να κάνει ένα ακόμα sold out, τι εγωπάθεια» έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

Wow Nick Kyrgios is bad for the sport! Wow what a disgrace, a national embarrassment! How dare he sell out another stadium, the arrogance https://t.co/Sn37U2nAjv