Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλησε να γράψει ορισμένα καλά λόγια για τον αδερφό του, ωστόσο η κριτική στα σόσιαλ δεν άργησε να έρθει, με τον Κύργιο να… συμμετέχει σε αυτό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πόσταρε ένα μήνυμα στα σόσιαλ προκειμένου να «ανεβάσει» τον αδερφό του, Πέτρο.

Το Νο3 στο ταμπλό του Australian Open φέτος, έγραψε στο twitter πως «δεν έχω συναντήσει κανέναν που να είναι τόσο εμμονικός και αφοσιωμένος στη βελτίωση του παιχνιδιού τένις και της φυσικής του κατάστασης όσο ο αδερφός μου ο Πέτρος».

Το σχόλιο αυτό για τον αδερφό του δεν έτυχε «θερμής» υποδοχής πάντως από τους χρήστες, αφού στην πλειοψηφία τους μίλησαν απαξιωτικά.

Ανάμεσα στα σχόλια όμως ήρθε και ένα του Νικ Κύργιου, ο οποίος πάλι φρόντισε να ανάψει…φωτιές. Στο ποστάρισμα του Τσιτσιπά, ανέβασε ως απάντηση ένα emoji που απεικονίζει ένα μπλε καπέλο. Το συγκεκριμένο emoji χρησιμοποιείται αντί της λέξης «ψεύτη», με τον Αυστραλό να συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο το μεταξύ τους «beef».

I have not encountered anyone who is as obsessed with and dedicated to improving their tennis game and fitness as my brother Petros.