Οπαδός προσπάθησε να διακόψει τον μεγάλο τελικό μεταξύ Ραφαέλ Ναδάλ και Ντανίλ Μεντβέντεφ, εισβάλει στο court.

Ραφαέλ Ναδάλ και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ διεκδικούν το Australian Open, με τον Ρώσο να προηγείται αυτή τη στιγμή με 1-0 στα σετ.

Την ώρα όμως που οι δύο τενίστες έδιναν σπουδαία μάχη, ένας οπαδός εισέβαλε στο court στην προσπάθειά του να διακόψει την αναμέτρηση. Ωστόσο, για καλή τύχη όλων η απόπειρα του εισβολέα δεν στέφθηκε από ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς υπεύθυνοι της ασφάλειας τον απομάκρυναν και ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά...

Some bozo just jumped out of the stands onto the court (probably about three meters), got dragged out.#AusOpen pic.twitter.com/u4xzjTaIEf