Το… ρεπερτόριο του Μεντβέντεφ κατά του διαιτητή είχε και λάθη στην μετάφραση.

Τα «γαλλικά» του Ντανίλ Μεντβέντεφ έχουν προκαλέσει.. .χαμό στα σόσιαλ.

Ο Ρώσος έκανε μία άνευ προηγουμένου επίθεση στον διαιτητή Ζομ Καμπιστόλ, επειδή δεν έδινε ποινή στον Τσιτσιπά για coaching.

Αποκάλεσε τον διαιτητή μεταξύ άλλων «ηλίθιο», «κακό» για να αναλάβει ημιτελικό grand slam και με έντονο ύφος απαιτούσε να τον… κοιτάζει στα μάτια όταν του μιλάει, ζητώντας απάντηση.

Μέσα σε όσα του είπε, λίγοι πρόσεξαν και ένα... λάθος στη μετάφραση, που προκάλεσε αρκετό γέλιο και έγινε ήδη viral στο twitter. Ο Ρώσος ήθελε να αποκαλέσει γατάκι τον διαιτητή σε περίπτωση που δεν έδινε ποινή στον Στέφανο, αλλά το… έχασε κάπου.

«If you don't, you are... how can I call it... a small cat» (σ.σ.: αν δεν του δώσεις ποινή, είσαι, πως να το πω… μικρή γάτα σε ελεύθερη μετάφραση) είπε στον διαιτητή.

Medvedev before leaving the court:



"You understand, right? If you don't [give him a coaching warning], you are - how can I say it - a small cat."



A.



Small.



Cat. pic.twitter.com/2650GypYHh