Ο Ράφαελ Ναδάλ κέρδισε τον Μπερετίνι και την Κυριακή ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στη Μελβούρνη, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά.

Ο Ράφα Ναδάλ κόντρα σε όσους τον θεωρούσαν... τελειωμένο, είναι εδώ και είναι έτοιμος να γράψει ιστορία την Κυριακή!

Ο Ισπανός πήρε τον ημιτελικό, κερδίζοντας με 3-1 σετ τον Ματέο Μπερετίνι (6-3, 6-2, 3-6, 6-3 σε 2 ώρες και 55 λεπτά) και περιμένει έναν εκ των Τσιτσιπά ή Μεντέντεφ στην έκτη του συμμετοχή στον τελικό της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

It's a sixth #AusOpen final for @RafaelNadal



He outlasts Matteo Berrettini in a 6-3 6-2 3-6 6-3 thriller #AusOpen · #AO2022

@wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/UIbtfGbKvq