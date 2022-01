Μετά τον ημιτελικό του 2019, η Ντανιέλ Κόλινς έκανε το βήμα παραπάνω και θα παίξει στον τελικό του Australian Open το Σάββατο.

Η Ντανιέλ Κόλινς επικράτησε της Ιγκα Σβιόντεκ με 2-0 σετ (6-4, 6-1) σε 1 ώρα και 16 λεπτά και προκρίθηκε στον τελικό του Australian Open.

Στον πρώτο τελικό grand slam της καριέρας της όπου θα αντιμετωπίσει το Νο1 του κόσμου, την Ασλεϊ Μπάρτι, η οποία θα παίζει μπροστά στο δικό της κοινό…

Στο πρώτο σετ η Κόλινς αιφνιδίασε την Πολωνή κάνοντας δύο γρήγορα break για να προηγηθεί 4-0. Εκεί συνήλθε η Σβιόντεκ που κράτησε το σερβίς της και έκανε το break για το 4-2.

Η Αμερικανίδα το πήρε πίσω και πήγε να σερβίρει για το σετ, αλλά και πάλι η Σβιόντεκ έκανε break για να μειώσει στη συνέχεια σε 5-4. Η Κόλινς είχε άλλη μία ευκαιρία να τελειώσει το σετ στο σερβίς της και αυτή τη φορά δεν την άφησε να πάει χαμένη, κάνοντας το 1-0.

