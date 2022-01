Ο Ράφαελ Ναδάλ μετά από επικό tie break στο πρώτο σετ, πήρε φόρα και κέρδισε 3-0 τον Μαναρινό.

Στα προημιτελικά του Australian Open βρίσκεται ο Ράφαελ Ναδάλ.

Ο Αντριάν Μαναρινό αντιστάθηκε στο πρώτο σετ, όμως στη συνέχεια ο Ισπανός ήταν καταιγιστικός και πλέον μπορεί να ελπίζει βάσιμα στην κατάκτηση του 21ου grand slam στην καριέρα του.

Μετά από μία επική μάχη που κρίθηκε σε tie break 22 λεπτών (!), ο Ναδάλ έκαμψε την αντίσταση του Γάλλου με 3-0 σετ (7-6, 6-2, 6-2) και θα περιμένει έναν εκ των Ζβέρεφ και Σαποβάλοφ στα προημιτελικά.

Στο πρώτο σετ ο Ναδάλ είχε συνολικά 6 set point, από τα οποία τα πέντε στο tie break. Τέσσερα είχε ο Μαναρινό στο tie break όπου επέστρεψε από το 4-6 και λίγο έλειψε να κάνει το 1-0. Ομως ένα αβίαστο λάθος του έδωσε το tie break στον Ναδάλ με 16-14 και μετά τα πράγματα έγιναν πιο απλά.

