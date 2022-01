Συγκλονιστικό tie break στο πρώτο σετ του ματς του Ναδάλ με τον Μαναρινό που κράτησε 22 λεπτά, με νικητή τον πρώτο.

Ένα από τα συγκλονιστικότερα tie break που έχουμε δει ποτέ, έγινε στο πρώτο σετ της αναμέτρησης του Ράφαελ Ναδάλ με τον Αντριάν Μαναρινό.

Οι δύο αντίπαλοι έδωσαν μία επική μάχη, η οποία κράτησε σχεδόν 22 λεπτά (21:33 για την ακρίβεια) με τον Ναδάλ να κερδίζει με 16-14 και να κάνει το 1-0!

Ναδάλ και Μαναρινό είχαν από 4 match point στο tie break πριν καταφέρει στο πέμπτο δικό του ο Ναδάλ να πάρει το σετ με ένα λάθος σε άμυνα του Γάλλου.

Πανηγύρισε έξαλλα μάλιστα την επικράτησή του στο σετ και ζήτησε συγνώμη γι’ αυτό από τον Μαναρινό την ώρα που κατευθύνονταν στον πάγκο.

Pick your jaw up off the floor…@RafaelNadal clinches the first set in an EPIC cat and mouse tiebreak 7-6(14).



Get that popcorn in a bowl, STAT. #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/mFo7XHfGIl