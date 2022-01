Εστω και δύσκολα ο Τσιτσιπάς είναι στον 4ο γύρο του Australian Open όπου θα παίξει με τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει ακάθεκτος στους «16» του Australian Open!

Ο Μπενουά Περ τον δυσκόλεψε κυρίως στο δεύτερο σετ, αλλά ο Στέφανος είχε λύσεις και κέρδισε 3-1 σετ (6-3, 7-5, 6-7, 6-4) για να πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο.

Hey Siri, tell @steftsitsipas he's into the fourth round at #AO2022



The world No.4 defeats Benoit Paire 6-3 7-5 6-7(2) 6-4 to secure a spot in the second week of the #AusOpen. pic.twitter.com/gFpwWbaYh6