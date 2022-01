Η Σιμόνα Χάλεπ κάνει το comeback της στην Μελβούρνη, κερδίζοντας άλλο ένα παιχνίδι χαρακτηριστικά εύκολα.

Για άλλο ένα ματς η Σιμόνα Χάλεπ έδειξε πως η επιστροφή της στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, είναι θέμα χρόνου.

Η Ρουμάνα έκανε άλλη μία επιβλητική εμφάνιση, αυτή τη φορά με «θύμα» την Κόβινιτς από το Μαυροβούνιο που στον προηγούμενο γύρο είχε αποκλείσει την Ραντουκάνου.

Η Χάλεπ χρειάστηκε μόλις μία ώρα και 4 λεπτά για να την αποκλείσει, κερδίζοντας τα δύο σετ με 6-2, 6-1.

Halep with the on the run winner @Simona_Halep | #AO2022pic.twitter.com/xUvpgh8l1f