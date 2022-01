Πρωθυπουργός Σερβίας: «Ο Τζόκοβιτς παραβίασε όλους τους νόμους»

Η Πρωθυπουργός της Σερβίας, Άνα Μπρνάμπιτς, σε δηλώσεις της ξεκαθάρισε πως ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις δημόσιες εμφανίσεις του, ενώ νοσούσε από κορονοϊό.

Στο «Reuters» μίλησε η Πρωθυπουργός της Σερβίας, Άνα Μπρνάμπιτς σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση της ακύρωσης της βίζας του Νόβακ Τζόκοβιτς και τη μέχρι στιγμής δικαίωση του. Τις τελευταίες ώρες έχει προκληθεί σάλος για τις δημόσιες εμφανίσεις του «Νόλε» στις 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου, ενώ, όπως υποστηρίζει η πλευρά του Σέρβου σταρ, ήταν θετικός στον κορονοϊό και η Πρόεδρος του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος τόνισε πως ο Νο. 1 τενίστας του κόσμου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τους νόμους που παραβίασε.

«Ελπίζω η τελική απόφαση να ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Η αβεβαιότητα δεν κάνει καλό ούτε στον Τζόκοβιτς, ούτε στο Αυστραλιανό Όπεν. Δεν είμαι ούτε αισιόδοξη, ούτε απαισιόδοξη αυτή τη στιγμή για την έκβαση της υπόθεσης. Όσον αφορά τις δημόσιες εμφανίσεις του Νόβακ, ενώ ήταν θετικός στην COVID-19, είναι ξεκάθαρο πως παραβίασε όλους τους νόμους. Χρειάζονται άμεσα εξηγήσεις και σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω πότε έμαθε ότι είναι θετικός, δεν γνωρίζω πότε διάβασε ο ίδιος το αποτέλεσμα του test. Πρέπει να δώσει περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε η Άνα Μπρνάμπιτς.

