Μία ημέρα μετά την «νίκη» του κατά της αυστραλιανής κυβέρνησης και την «απελευθέρωση» του, ο Νόβας Τζόκοβιτς επέστρεψε στις προπονήσεις.

Ο δικαστής Αντονι Κέλι έκρινε πως η απόφαση ακύρωσης της βίζας του Σέρβου ήταν «παράλογη» με αποτέλεσμα ο Νόβακ Τζόκοβιτς να δικαιωθεί (προσωρινά τουλάχιστον) από το δικαστήριο και η βίζα του να παραμένει σε ισχύ!

Από την πλευρά του ο Σέρβος τενίστας ευχαρίστησε το Δικαστήριο για την ανατροπή της απόφασης ακύρωσης της βίζας παραμονής του και εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στην Αυστραλία και να αγωνιστεί στο τουρνουά.

Γι' αυτό και ξεκίνησε ήδη προπονήσεις στη «Rod Laver Arena» και περιμένει να εγκριθεί ή όχι η συμμετοχή του στο κορυφαίο Grand Slam.

Drones captured some shots of Novak Djokovic, who has been training at Melbourne Park ahead of the Australian Open 📸 pic.twitter.com/BsaDOGuDDZ