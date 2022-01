Αυστραλοί παρουσιαστές τα έχωσαν πολύ άσχημα στον Τζόκοβιτς on air, μόνο που δεν ήξεραν πως τα μικρόφωνα ήταν ανοιχτά.

«Ευγνώμων για την απόφαση του δικαστηρίου, θέλω να μείνω και να αγωνιστώ» τόνιζε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ωστόσο οι Αυστραλοί έχουν άλλη άποψη. Ο Σέρβος δεν έχει πολλούς... φίλους στην Αυστραλία και κάποιοι φρόντισαν να το τονίσουν... on air! «Μαλ@$ας», «Ψεύτης» και «Μπ@##@ρδος» είναι μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που απέδωσαν οι δύο παρουσιαστές, οι οποίοι δεν είχαν αντιληφθεί πως τα μικρόφωνά τους ήταν ανοιχτά.



Come on now Aussies, tell us what you really think!!! Anchors not realising they were off air, speaking "candidly" about Djokovic.



I wonder, would they have dealt with Andy Murray the same way? Somehow, I doubt it. https://t.co/wgcCiOFOaD