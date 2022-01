Δημοσιεύμα του «Spiegel» φέρνει τα πάνω - κάτω στην υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς αποκαλύπτει πότε βγήκε το θετικό τεστ του Σέρβου σταρ.

O δικαστής Άντονι Κέλι μπορεί να δικαίωσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς για την ένσταση της ακύρωσης της βίζας του, όμως η υπόθεση ακόμα δεν έχει τελειώσει. Το υπουργείο Μετανάστευσης των Αυστραλών «τρέχει» έρευνα για διασταύρωση των στοιχείων του Σέρβου σταρ και μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί δυο καταλυτικά κενά.

Το πρώτο αφορά το σοβαρό ατόπημα στα ταξιδιωτικά έγγραφα του Νο. 1 τενίστα του κόσμου, καθώς σε ερώτηση για το αν τις τελευταίες 14 ημέρες από το ταξίδι του είχε πάει σε άλλη χώρα, φέρεται να τσέκαρε το κουτάκι με το «όχι», ενώ στην πραγματικότητα βρισκόταν στην Ισπανία για προπονήσεις. Το δεύτερο «έρχεται» από τη Γερμανία, καθώς το «Spiegel» σε δημοσίευμα του αποκαλύπτει πως ο Τζόκοβιτς έβγαλε θετικό τεστ στις 26 Δεκεμβρίου.

Οι νομικοί εκπρόσωποι του «Νόλε» υποστήριξαν πως ο Σέρβος νόσησε στις 16 Δεκεμβρίου και τον ξεπέρασε έξι μέρες αργότερα, στις 22 του μήνα. Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε ο Τζόκοβιτς και ήταν θετικό έγινε στις 26 Δεκεμβρίου και όχι στις 16 με βάση τον κωδικό QR του τεστ και την ημερομηνία διεξαγωγής του.

Εάν το δημοσίευμα έχει βάση τότε ο «Νόλε» δήλωσε ψευδή στοιχεία και κινδυνεύει με φυλάκιση, ενώ «έσπασε» τη 14ήμερη υποχρωτική καραντίνα του.

Novak Djoković claims to have been tested positiv for Covid on the 16th of December.

However the timestamp for the digital version of his positiv test indicates the result may actually be from the 26th of December.

Our reporting @derspiegel in german https://t.co/NnvY0vc09G