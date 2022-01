Σύμμαχος του Τζόκοβιτς ο ακροδεξιός Νάιτζελ Φάρατζ (vid)

Στο πλευρό της οικογένειας του Σέρβου τενίστα ο ηγέτης του κινήματος υπέρ του Brexit.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρήκε έναν απρόσμενο σύμμαχο στην διαμάχη του με τις Αρχές της Αυστραλίας για την ακυρωθείσα βίζα του. Πρόκειται για τον Νάιτζελ Φάρατζ, τον Βρετανό ακροδεξιό που είχε ηγηθεί του κινήματος υπέρ του Brexit.

Ο Φάρατζ προβάλλει μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους δεσμούς του με την οικογένεια του Σέρβου πρωταθλητή του τένις.

«Μιλώ με την οικογένεια Τζόκοβιτς κι είναι ξεκάθαροι ότι η Tennis Australia, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Πολιτείας της Βικτώρια, επέτρεψε στον Νόβακ να πάει στην Αυστραλία καθώς διέθετε αποδείξεις θετικού τεστ PCR εντός του τελευταίου εξαμήνου», σχολίασε ο Βρετανός ακροδεξιός πολιτικός, όταν αρνήθηκαν την είσοδο στον Τζόκοβιτς στην Αυστραλία.

«Στη συνέχεια συνελήφθη, του πήραν το κινητό του και το πορτοφόλι του. Κι όταν η Αυστραλή Υπουργός Εσωτερικών λέει ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ελεύθερος να φύγει, ΔΕΝ μιλά σταράτα. Αν ο Νόβακ δεν ασκήσει έφεση, θα αντιμετωπίσει αυτόματα μια απαγόρευση έκδοσης βίζας για τρία χρόνια – κι έτσι πρέπει να παραμείνει σε συνθήκες φυλάκισης μέχρι την ακρόαση της Δευτέρας. Κι αν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο στον Νο 1 τενίστα του κόσμου, σκεφτείτε τι μπορούν να κάνουν σε εσάς», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο Φάρατζ δημοσίευσε φωτογραφίες του στη Σερβία, με την οικογένεια του Τζόκοβιτς σε ένα δωμάτιο κατάμεστο με τα τρόπαια του τενίστα. Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Άντι Μάρεϊ. Ο Σκοτσέζος τενίστας άφησε αιχμές για την στάση Βρετανού ακροδεξιού λέγοντας: «Σε παρακαλώ να καταγράψεις την αμήχανη στιγμή που τους λες στους συγγενείς του Τζόκοβιτς ότι ξόδεψες το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας σου για να απελαύνονται άτομα από την Ανατολική Ευρώπη».

Please record the awkward moment when you tell them you’ve spent most of your career campaigning to have people from Eastern Europe deported.😉 https://t.co/rfFn1hdXlu