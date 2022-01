Ξεσηκωμός για Τζόκοβιτς: «Δεν είδα το μπαμπά μου ενώ πέθαινε, επιβράβευσαν ένα κακομαθημένο μωρό που έκλαιγε»

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου να δικαιώσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς στη διαμάχη του με την Κυβέρνηση της Αυστραλίας όσον αφορά στη βίζα του, το twitter έχει ξεσηκωθεί με τον κόσμο να στέκεται απέναντι από τον Νο1 τενίστα στον κόσμο.

Ο δικαστής Αντονι Κέλι έκρινε πως η απόφαση ακύρωσης της βίζας του Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν «παράλογη» και γι' αυτό κρίνει ότι ο αθλητής μπορεί να παραμείνει στη χώρα.

Εχοντας τα στοιχεία, θεώρησε πως από την πλευρά του ο αθλητής τήρησε όλα όσα προβλέπονταν με βάση την ενημέρωση που του είχε δοθεί από την Αυστραλία και τον δικαίωσε.

Πάντως, αυτή η απόφαση δεν ήχησε καθόλου καλά στ' αυτιά του κόσμου. Δεν είναι λίγοι εκείνοι στο twitter που στέκονται στο ότι ο Νο1 τενίστας στον κόσμο λαμβάνει ειδική μεταχείριση, ενώ κάποιοι άλλοι στέκονται στο τί παράδειγμα δίνεται μέσα απ' αυτό στα παιδιά.

Μερικά από τα tweets, με το hashtag #DjokovicOut να είναι ήδη στα κορυφαία trends.

«Δεν μπορούσα να δω τον μπαμπά μου όταν πέθαινε και κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να περάσουν τα σύνορα (εννοεί τα πολιτειακά). Θα έπρεπε να είχαν παίξει τένις σε κορυφαίο επίπεδο».

I couldn't see my dad when he's dying and people couldn't cross the border, ffs should have played elite tennis #Domicron #auspol #AustralianOpen2022 #AusOpen #DjokovicOut — Nari (@wildandhearts) January 10, 2022

«Aπαίσια απόφαση, ο Τζόκοβιτς είναι απλώς ένας άνθρωπος, δεν είναι Θεός».

Terrible decision, #DjokovicOut is just a human, he ist not a God.https://t.co/8S70qGYXPv January 10, 2022

«Λοιπόν, υποθέτω ότι κανείς δεν έχει πιστέψει πραγματικά ότι η σκληρή αντιμετώπιση θα ήταν κάτι περισσότερο από αυτό!».

#DjokovicOut ! Ha ha

Well I suppose nobody has really believed that the tough taking was anything more than just that !

Grandstanding only to fall flat on your face😂 — Pierce, Humans! don't you just love them. (@allenpierce7066) January 10, 2022

«Τώρα όλοι ξέρουμε τί σημαίνει αθλητής που ανήκει στην ελίτ. Σωστά;»

Now we all now what an “elite” athlete means. Right?#DjokovicOut #AusOpen2022 — bonzie (@Vondellady) January 10, 2022

«Ντροπή σου Τζόκοβιτς. Οι αντιεμβολιαστές δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται πουθενά στη Γη».

#DjokovicOut

Shame on you Djokovic. Anti vaxxers should not be allowed anywhere on Earth. — D.Transformer (@KennyDatTran) January 10, 2022

«Λοιπόν, μόνο ο Αλεξ Χοκ μπορεί να αποκαταστήσει την πίστη μας στη δικαιοσύνη; Αυτοί οι κανόνες είναι κανόνες που ισχύουν και δεν μπορείς να ξεφύγεις από μια τεχνική κατάσταση όταν είσαι εκατομμυριούχος ενώ άλλοι πρέπει να φύγουν;»

So only @AlexHawkeMP can restore our faith in justice? That rules are indeed rules and you can’t get away on a technicality when you’re a millionaire while others have to leave? (In this case the fem player & official who both left the country) #DjokovicOut #DjokovicOUTtrial — Lenny (@tesssjimmie) January 10, 2022

«Οι κανόνες είναι κανόνες, εκτός αν είσαι πλούσιος ή διάσημος. Μετά κάνεις ό,τι θέλεις».

Rules are rules, unless you're rich or famous. Then do whatever you like. #DjokovicOut — Dwayne Lawrence (@DwayneLawrence_) January 10, 2022

«Νόλε πήγαινε σπίτι σου! Κανείς δεν σε θέλει εδώ Νόβακ! Ο δικαστής Κέλι είπε "τί άλλο θα έπρεπε να κάνει", μμμ ίσως να εμβολιαστεί».

@DjokerNole Go home! No one wants you here Novak! Judge Kelly ‘what else could Djokovic do’ she said, umm maybe get vaccinated. FFS she should be sacked #AusOpen2022 #DjokovicOut — Cryptonopoly (@jpfc78) January 10, 2022

«Αν επιτραπεί τελικά σ' αυτόν το μ@λ@κ@ να διαγωνιστεί, όποιος εξακολουθεί να παρακολουθεί ή συνεχίζει να εργάζεται για το Australian Open είναι συνένοχος στην εξάπλωση του ιού - ξεκάθαρα και απλά - και θα πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνος».

If this jacka$$ ends up being allowed to compete, anyone who still attends or continues to work for the @AustralianOpen is #complicit in the spread of the virus, plain and simple, and should be held criminally liable.#COVID19 #djokovicout https://t.co/KApZ8tSoPg — Aimee Lynn (@eemiapicktures) January 10, 2022

«Εκαναν ήρωα έναν μικροπωλητή συνωμοσίας που αψηφά την επιστήμη! Είναι επίσημο: Επιστρέψαμε στην εποχή του λίθου».

They are making a hero from a Conspiracy peddler who defy science!



It is formal: We are back to stone age!#BoycottAustralianOpen#DjokovicOut https://t.co/re5R7BPVwL — Nervana Mahmoud (@Nervana_1) January 10, 2022

«Διαγράψτε την Αυστραλία από τη λίστα των χωρών που βασίζουν τις αποφάσεις σε κανόνες και νόμους σε αντίθεση με τη φήμη και τα χρήματα».

Cross Australia off the list of countries that bases decisions on rules and law as opposed to fame and money. #DjokovicOut — Matt Gabriel (@mdgabriel) January 10, 2022

«Και ο κόσμος συνεχίζει να επιβραβεύει τα εγωιστικά, προνομιούχα, κακομαθημένα, κλαίοντα μωρά που συμπεριφέρονται συνεχώς άσχημα και σύμφωνα με τα δικά τους ναρκισσιστικά πρότυπα. Αυστραλία έκανες λάθος».

And the world continues to REWARD the Selfish, Privileged, Spoiled, Cry babies who Constantly behave Badly and to their own Narcissistic Standards. WTF Australia…. You got this WRONG! #DjokovicOut #AustralianOpen2022 pic.twitter.com/JxY2wPEuff — 💙 WTF?! 🌊 (@WTF33471438) January 10, 2022

«Ελπίζω κανένας Αυστραλός να μην πάει στους αγώνες αυτού του ηλίθιου τύπου, του Τζόκοβιτς».

I hope no one of the aussies are going to the matches of this stupid Djokovic guy #DjokovicOut — Caro claims Track 3 on TPT (@realcaroassmann) January 10, 2022

«Η Αυστραλία έκλεισε τις πόρτες της στους δικούς της πολίτες, αλλά επέτρεψε στα αστέρια του τένις να πετάξουν πέρυσι και τώρα στον ανεμβολίαστο Τζόκοβιτς που διεξήγαγε το τουρνουά Adria κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας πανδημίας που έκανε. Τι στο διάολο;».

Australia shut its doors to its own citizens but allowed tennis stars to fly in last year and now unvaccinated #djokovich who held Adria tennis tournament during a global pandemic causing pros et al to test positive - wins appeal. What the fuck?!#DjokovicOut #AustralianOpen2022 https://t.co/IP0B7GvclV — Che (@ChevaughnFB) January 10, 2022

«Λοιπόν, δεν θα παρακολουθήσω τένις αυτόν το μήνα. Κάποιο καλό βιβλίο;»