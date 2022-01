Ελεύθερος να βγει από το ξενοδοχείο ο Τζόκοβιτς

Το δικαστήριο της Μελβούρνης είχε δώσει έγκριση να συμμετέχει στην διαδικασία της δίκης του ο Τζόκοβιτς, αλλά ο Σέρβος δεν το έπραξε.

Ο δικαστής Αντονι Κέλι, είχε συμφωνήσει να είναι παρών και ο Τζόκοβιτς στην διαδικασία η οποία ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέρηση μέσω streaming (το οποίο ήταν ελεύθερο για το κοινό, ωστόσο... έπεσε λόγω του κόσμου που μπήκε να παρακολουθήσει την διαδικασία), ωστόσο ο Σέρβος δεν το έπραξε, όπως φάνηκε και στην live λήψη μέσω διαδικτύου.

Ετσι η διαδικασία ξεκίνησε με τον συνήγορό του και την πλευρά των νομικών εκπροσώπων της κυβέρνησης της χώρας που ζητούσαν την απέλασή του.

Ωστόσο, τα ευχάριστα κατά την διάρκεια της εκδίκασης είναι ότι αποφασίστηκε πως μπορεί να βγει από το ξενοδοχείο έως ότου βγει η τελική απόφαση, με τους ρεπόρτερ έξω από αυτό να αναφέρουν ότι αναμένεται να βγει και να πάει να παρακολουθήσει τη συνέχεια της δίκης, μετά το break κατά το πρώτο σκέλος της.

