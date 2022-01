Μικρή μερίδα θαυμαστών του Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται έξω από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μελβούρνης για να υποστηρίξουν τον «Νόλε» με ένα ζευγάρι από τη Σερβία να έχει τραβήξει τα βλέμματα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μπορεί να μην πήγε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μελβούρνης για την εκδίκαση της έφεσης του για την ακύρωση της βίζας του, όμως έξω από το κτίριο βρίσκεται μια μικρή μερίδα θαυμαστών του, οι οποίοι δεν έχουν δημιουργήσει πρόβλημα.

Τα βλέμματα των απεσταλμένων του τύπου έχουν τραβήξει ένα ζευγάρι από του Σερβία, ο Ζϊγκι και η Μπίλι, οι οποίοι πίνουν σφηνάκια με ρακή όσο περιμένουν την απόφαση. Η ρακή μάλιστα είναι για το «ζέσταμα», καθώς ο Ζϊγκι έχει φέρει μαζί του και ένα μπουκάλι σαμπάνιας για να «πανηγυρίσει τη νίκη».

Husband and wife team Billy and Ziggy were the first here to support #Djokovic on Thursday. They are back and doing shots of Rakija - a traditional Serbian spirit to get ready for the decision. They tried to get me in on the action but I politely declined. pic.twitter.com/SajiQaQ9hc