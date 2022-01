Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος σύμφωνα με τους δικηγόρους προσβλήθηκε από κορονοϊό στις 16 Δεκεμβρίου, συμμετείχε λίγες ημέρες αργότερα σε δημόσιες εκδηλώσεις και μάλιστα χωρίς μάσκα.

Η παράσταση δεν τελειώνει ποτέ. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, του οποίου οι Αυστραλοί δικηγόροι λένε ότι βρέθηκε θετικός στον Covid-19 στις 16 Δεκεμβρίου, παρευρέθηκε σε τελετή στο Βελιγράδι την επόμενη μέρα, χωρίς μάσκα, προς τιμήν των νεαρών Σέρβων παικτών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης του Βελιγραδίου στα κοινωνικά δίκτυα.

Σε δήλωση που κυκλοφόρησε στις 17 Δεκεμβρίου στο τέλος της ημέρας, η Ομοσπονδία Αντισφαίρισης του Βελιγραδίου ανακοίνωσε στη σελίδα της στο Facebook ότι:

«Ο καλύτερος τενίστας στον πλανήτη και κάτοχος 20 τίτλων Grand Slam απένειμε κύπελλα και διπλώματα σε νεαρούς παίκτες. Μόνο τα βραβευμένα παιδιά παρακολούθησαν την παρουσίαση των κυπέλλων που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο τένις Novak στο Βελιγράδι λόγω των μέτρων υγείας που συνδέονται με την πανδημία του κορονοϊού».

Η ανάρτηση περιέχει πολλές φωτογραφίες του Τζόκοβιτς να ποζάρει με αξιωματούχους της ομοσπονδίας και περίπου 20 εφήβους, όλοι χωρίς μάσκα.

December 16 was a busy day for Djokovic:



In addition to purportedly getting a PCR test for Covid that came back positive, Djokovic also was part of a maskless, indoor panel discussion and attended a maskless, indoor ceremony for a stamp being made in his honor on that day. pic.twitter.com/rI9j0rsPJr