Ο πρώην προπονητής της Αργεντινής εξηγεί πως κατάφερε να αποτρέψει τον Μέσι από το να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ισπανίας!

Ο πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, Χοσέ Πέκερμαν, εξήγησε σε πρόσφατη συνέντευξη του το πως κατάφερε να αποτρέψει τον Λιονελ Μέσι από το να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ισπανίας.

Ο Χοσέ Πέκερμαν, προπονητής της εθνικής ομάδας της Αργεντινής από το 2004 έως το 2006, εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στην «OLE» το στρατηγικό σχέδιο που «κατέστρωσε» για να αποτρέψει τον Λιονέλ Μέσι από το να καταλήξει να παίζει για την εθνική ομάδα της Ισπανίας.

«Στην Ισπανία, είχαμε πληροφορίες για τον Λέο Μέσι από ένα τουρνουά κ17 στη Φινλανδία, όπου είχε αγωνιστεί με τη φανέλα τους. Το ισπανικό προπονητικό επιτελείο μας είπε ότι αν είχαμε αυτό το παιδί, θα είχαμε κερδίσει», εξήγησε στην αρχή της συνέντευξης, ενώ λίγο αργότερα συμπλήρωσε ότι: «Είπα στον Τοκάλι (τότε προπονητής της κ20) ότι έμεινα έκπληκτος, ότι ήταν ο παίκτης του μέλλοντος. Δεν θα μπορούσα να κάνω λάθος, ήταν το νέο πρόσωπο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, μια ευλογία. Αλλά επειδή τα χαρτιά ήταν ήδη έτοιμα για να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο κ20 στην Ισπανία, έπρεπε να βιαστούμε».

«Ο Τοκάλι μου απάντησε ότι είχε έτοιμη την ομάδα για το Πρωτάθλημα κ20 της Νότιας Αμερικής, το οποίο ξεκινούσε σε ένα μήνα. "Πώς μπορείς να μου πεις ότι υπάρχει ένα παιδί τώρα;" Του είπα ότι δεν ήθελα να παίξει στο τουρνουά εκτός αν ήταν απαραίτητο, απλώς πρέπει να αγωνιστεί σε ένα φιλικό, να υπογράψει με το ρόστερ μας και να το στείλει στη FIFA. Και αυτό είναι όλο. Με αυτό τον τρόπο δε θα μπορέσει να εκπροσωπήσει ποτέ την Ισπανία».

Το κλειδί της επιχείρησης ήταν ότι «τότε υπήρχε ένας κανονισμός της FIFA που προέβλεπε πως αν ένας παίκτης έπαιζε για μια ομάδα νέων, δεν μπορούσε να παίξει για άλλη εθνική ομάδα. Τα έγγραφα ήταν έτοιμα για να πάει ο Μέσι, ο οποίος ήταν 18 ετών, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κάτω των 20 ετών με την Ισπανία. Τότε ήταν που ξεκίνησε όλη η επιχείρηση, ευτυχώς κινηθήκαμε γρήγορα και τα καταφέραμε».

Ο 73χρόνος πρώην τεχνικός τόνισε ακόμη πως «είπα στον Ντον Χούλιο Γκροντόνα (τον επι 35 χρόνια πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου στην Αργεντινή) να ψάξει για οποιονδήποτε αντίπαλο, ότι ο Τοκάλι το γνώριζε και ήταν σύμφωνος, αλλά με έναν όρο, ο αγώνας να γίνει στο στάδιο της Αρχεντίνος».

Έτσι και έγινε. Στις 29 Ιουνίου του 2004 ο φιλικός αγώνας διεξήχθη, ο Μέσι φόρεσε τη φανέλα της Αργεντινής, η οποία επικράτησε της Παραγουάη με 8-0, με την Ισπανία παρόλα αυτά να είναι η μεγάλη ηττημένη της βραδιάς.

Για την ιστορία ο «pulga» έχει αγωνιστεί 196 φορές έκτοτε με την «Αλμπισελέστε» πετυχαίνοντας 115 τέρματα, με την σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του να έρχεται το 2022 όταν και κατέκτησε, όντας αρχηγός, το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ.