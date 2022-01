Η Κάρεν Αντριους, υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, απάντησε στις κατηγορίες περί «κράτησης» του Τζόκοβιτς.

Οι δηλώσεις του πατέρα του Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά και πολιτικών της Σερβίας, περί «κράτησης» του Σέρβου τενίστα στην Αυστραλία, έφερε και απάντηση από την χώρα της Ωκεανίας.

Η υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Κάρεν Αντριους, μιλώντας σε τηλεοπτικό δίκτυο, ξεκαθάρισε πως ο Τζόκοβιτς δεν είναι κρατούμενος, αλλά αντίθετα μπορεί να φύγει όποτε θέλει και οι αρχές θα τον διευκολύνουν γι’ αυτό. Αναφέρεται βέβαια στο ότι μπορεί να αποχωρήσει από την χώρα και όχι στο ότι μπορεί να κυκλοφορήσει εντός αυτής, από την στιγμή που η βίζα του έχει ακυρωθεί.

“You have to have proof that you are vaccinated against COVID. If you can’t prove that, you have to provide proof that you cannot be vaccinated because of a medical reason.”



