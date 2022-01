Πρόβλημα με την βίζα εισόδου για τον Τζόκοβιτς

Προβλημάτων συνέχεια για τον Νόβακ Τζόκοβιτς που δεν του επιτρέπεται η είσοδος στην Αυστραλία λόγω μη ενδεδειγμένης visa.

Νέο επεισόδιο στο πολύκροτο σίριαλ του Νόβακ Τζόκοβιτς και της συμμετοχής του στο Australian Open. Ο Σέρβος τενίστας πήρε το πράσινο φως για να παίξει στη Μελβούρνη, εξασφαλίζοντας ιατρική εξαίρεση από τους διοργανωτές του τουρνουά. Αυτή η εξέλιξη έφερε θύελλα αντιδράσεων, κάτι που ανάγκασε τις αρχές της χώρας σε αναδίπλωση.

Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Σκοτ Μόρισον, ξεκαθάρισε ότι παρά την ειδική άδεια που πήρε ο «Νόλε» από την διοργάνωση, η συμμετοχή του δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη αφού εκκρεμεί ακόμα η διαδικασία ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης! Κάτι που εν τέλει, επιβεβαίωθηκε...

Πιο αναλυτικά, ο νούμερο 1 τενίστας στον κόσμο, δεν είχε την ενδεδειγμένη βίζα εισόδου στη χώρα. Ενώ προσγειώθηκε κανονικά στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας, διαπιστώθηκε ότι η βίζα που είχε υποβάλλει το team του δεν επιτρέπει ιατρικές εξαιρέσεις σε ανεμβολίαστους. Ως εκ τούτου η συνοριακή αρχή ζήτησε από την κυβέρνηση της πολιτείας της Βικτώρια να δεχτεί την βίζα του Σέρβου. Αίτημα που όπως γνωστοποίησε η βουλευτής Τζάλα Πούλφορντ, απορρίφθηκε.

Update on #AusOpen2022…



The Federal Government has asked if we will support Novak Djokovic’s visa application to enter Australia.



We will not be providing Novak Djokovic with individual visa application support to participate in the 2022 Australian Open Grand Slam.



