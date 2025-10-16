Η Μπεσίκτας λύγισε τον Αθηναϊκό με τρομερή εμφάνιση της Φασούλα

Ο Αθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπεσίκτας, γνωρίζοντας την ήττα με 87-84 στην Κωνσταντινούπολη, με τη Μαριέλλα Φασούλα να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση απέναντι στην ομάδα του Βύρωνα.

Η Μπεσίκτας υποχρέωσε τον Αθηναϊκό στην πρώτη του ήττα στο EuroCup Women, επικρατώντας με 87-84 για τη δεύτερη αγωνιστική του Group J, με την Χρίστοβα να αστοχεί στο τρίποντο που θα έστελνε το ματς στην παράταση.

Για την Μπεσίκτας, η Μαριέλλα Φασούλα ήταν εντυπωσιακή, γεμίζοντας τη στατιστική της με 29 πόντους, 10/14 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 9/10 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, στα 37:08 που έμεινε στο παρκέ!

Όσον αφορά τον Αθηναϊκό, η Χρίστοβα είχε 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ η Αλέξις Πρινς έκανε double-double με 16 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 42-46, 65-65, 87-84.

Group J

Αποτελέσματα-2η αγωνιστική

Σαρνέ-Γκορζόφ 84-70

Μπεσίκτας-Αθηναϊκός 87-84

Κατάταξη

Αθηναϊκός 1-1 Μπεσίκτας 1-1 Σαρνέ 1-1 Γκορζόφ 1-1

Επόμενη αγωνιστική (3η, 23/10)