Η Μπεσίκτας λύγισε τον Αθηναϊκό με τρομερή εμφάνιση της Φασούλα

Μπεσίκτας-Αθηναϊκός 87-84: Η Φασούλα έκρινε το ματς με τον Αθηναϊκό
Η Μπεσίκτας υποχρέωσε τον Αθηναϊκό στην πρώτη του ήττα στο EuroCup Women, επικρατώντας με 87-84 για τη δεύτερη αγωνιστική του Group J, με την Χρίστοβα να αστοχεί στο τρίποντο που θα έστελνε το ματς στην παράταση.
Για την Μπεσίκτας, η Μαριέλλα Φασούλα ήταν εντυπωσιακή, γεμίζοντας τη στατιστική της με 29 πόντους, 10/14 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 9/10 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, στα 37:08 που έμεινε στο παρκέ!
Όσον αφορά τον Αθηναϊκό, η Χρίστοβα είχε 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ η Αλέξις Πρινς έκανε double-double με 16 πόντους και 16 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 18-26, 42-46, 65-65, 87-84.
Group J
Αποτελέσματα-2η αγωνιστική
- Σαρνέ-Γκορζόφ 84-70
- Μπεσίκτας-Αθηναϊκός 87-84
Κατάταξη
- Αθηναϊκός 1-1
- Μπεσίκτας 1-1
- Σαρνέ 1-1
- Γκορζόφ 1-1
Επόμενη αγωνιστική (3η, 23/10)
- 19:30 Αθηναϊκός-Γκορζόφ
- 21:00 Σαρνέ-Μπεσίκτας
