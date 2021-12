Australian Open: Οι μεγάλες απουσίες και οι αμφίβολοι

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για το Australian Open και η λίστα με τα μεγάλα ονόματα που θα απουσιάσουν, μεγαλώνει… επικίνδυνα.

Λίγο οι τραυματισμοί, λίγο η πανδημία και οι ανεμβολίαστοι και τα μέτρα της Πολιτείας της Βικτόρια, το Australian Open μετρά ήδη πολλές «τρανταχτές» απουσίες κι ενώ απομένει λιγότερο από ένας μήνας για την έναρξη του grand slam.

Την ίδια ώρα, εξαιρετικά αμφίβολη είναι η παρουσία σημαντικών τενιστών, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο αίνιγμα για το αν θα έχει εμβολιαστεί και αν θα πάει να παίξει στη Μελβούρνη.

Στο τουρνουά θα είναι παρών κανονικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ναι μεν δε δήλωσε αν έχει κάνει το εμβόλιο (αλλά από την στιγμή που λέει πως θα πάει το έχει κάνει καθώς απαγορεύεται η είσοδος στην Βικτόρια σε ανεμβολίαστους), ενώ έχει αναρρώσει από την επέμβαση στον αγκώνα και ξεκίνησε ήδη την προετοιμασία του.

Ομοίως και η Σάκκαρη που έχει δηλώσει πως έχει εμβολιαστεί και πως θα έκανε αυτό το διάστημα και την τρίτη δόση του εμβολίου.

Σερένα Γουίλιαμς

Η Αμερικανίδα είναι ανέτοιμη λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε πέρυσι στο Wimbledon. Αν και μέχρι πριν δύο εβδομάδες δεν φαινόταν να υπάρχει θέμα, η επιστροφή της θα καθυστερήσει καθώς δεν θα κατέβει καθόλου στο Tour.

