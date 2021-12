Εκτός Australian Open η Πλίσκοβα λόγω τραυματισμού

Ένα από τα μεγάλα ονόματα του WTA, η Καρολίνα Πλίσκοβα, μένει εκτός Australian Open λόγω τραυματισμού.

Μία από τις κορυφαίες παίκτριες του Tour δεν θα αγωνιστεί στο Australian Open.

Ο λόγος για την Καρολίνα Πλίσκοβα, η οποία τραυματίστηκε στο χέρι στην διάρκεια της χθεσινής της προπόνησης. Έβαλε μάλιστα και νάρθηκα στο δεξί της χέρι, με την Τσέχα, Νο4 στον κόσμο, να ανακοινώνει πως θα λείψει από όλο το Tour στην Αυστραλία.

«Μερικές ημέρες είναι απλά χειρότερες από άλλες. Δυστυχώς θα λείψω για λίγο και δεν θα αγωνιστώ στα αγαπημένα μου τουρνουά στην Αυστραλία. Αλλά ο χρόνος γιατρεύει τα πάντα…» έγραψε χαρακτηριστικά στα σόσιαλ η Τσέχα τενίστρια, που αποτελεί μεγάλη απώλεια για το πρώτο grand slam του 2022.

Some days are worse than others. Unfortunately I will be out for a while and will not compete at my favorite tournaments in Australia But time and believe can heal everything.

Bohužel i takové dny někdy jsou. Na chvíli bez tenisu a bez Austrálie, ale čas a vůle vše spraví pic.twitter.com/Eqe5v8P5tV