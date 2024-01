Η Μάρτα Κόστιουκ προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Australian Open και πιθανό είναι να αντιμετωπίσει εκεί την Ελληνίδα πρωταθλήτρια Μαρία Σάκκαρη.

Η Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Australian Open, μετά από μία μεγάλη μάχη με την Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς και πλέον περιμένει τη νικήτρια της αναμέτρησης Μαρία Σάκκαρη - Ελίνα Αβεσιάν.

Η Κόστιουκ, που βρίσκεται στο Νο35 πήρε το tie-break με τέσσερις σερί πόντους και ετοιμάζεται να ξεπεράσει το επόμενο «εμπόδιο» για να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία της στο δημοφιλές τουρνουά όπου πιθανό είναι να αντιμετωπίσει την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Μαρία Σάκκαρη.

Awwwww, look at what it means to @marta_kostyuk!



She reached the third round in 2022 and 2023 - and she's done it again in 2024, rallying from a set down to defeat Elise Mertens 5-7 6-1 7-6[6]#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/WzrKTbciat