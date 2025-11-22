Ο ΟΦΗ στο πλαίσιο της γιορτής των 100 χρόνων παρουσίασε τα σχέδια για την ανάπλαση του ΒΑΚ και την εξέλιξη του σε ένα από τα πλέον σύγχρονα προπονητικά κέντρα στην Ελλάδα.

Το Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο αναβαθμίζεται ξανά και γίνεται ένα από τα πιο σύγχρονα προπονητικά κέντρα της Ελλάδας! Στο πλαίσιο της γιορτής των 100 χρίνων του ΟΦΗ στο Πολιτισμικό Κέντρο Ηρακλείου ο Όμιλος παρουσίασε μέσω video τα σχέδια του για το νέο «αρχηγείο» του κλαμπ, στο οποίο παρέχονται όλες οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους ποδοσφαιριστές και τους προπονητικό τιμ για το «χτίσιμο» της ομάδας!

Την παρουσίαση έκαναν στο φινάλε της εκδήλωσης το διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μιχάλης Μπούσης και ο Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκης.

«Όταν ήρθα το 2018 ήρθα με έναν φίλο μου και πήγαμε και είδαμε το ΒΑΚ. Όταν μπήκα στο ΒΑΚ απογοητεύτηκα γιατί ήταν εγκαταλελειμμένο. Όσο πέρναγε ο καιρός το ένιωθα πιο ζεστό και σεβάστηκα αυτό που έχτισε ο Θόδωρας Βαρδιονογιάννης.

Είχε ένα όραμα και αυτό το όραμα πρέπει να το προχωρήσουμε. Σήμερα με την βοήθεια του κ. Αρναουτάκη θα σας δείξουμε το νέο μας προπονητικό, που θα είναι ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα», ανέφερε πριν την παρουσίαση του video ο Μιχάλης Μπούσης και εν συνεχεία πρόσθεσε: «Το γήπεδο είναι το επόμενο βήμα. Να φτιάξουμε ένα γήπεδο που να ερχόμαστε με τις οικογένειες μας. Θα το κάνουμε σύντομα».

Ο ΟΦΗ έχει εξασφαλίσει το Παγκρήτιο Στάδιο για την επόμενη δεκαετία, όμως ο Μιχάλης Μπούσης έχει αναφέρει ξανά πως ο στόχος είναι η δημιουργία ενός νέο γηπέδου των Κρητικών, αντάξιου του μεγέθους του συλλόγου.

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Κρήτης ανέφερε πως για το project των γηπέδων θα υπάρξει χρηματοδότηση 2.000.000 ευρώ και έκανε ανάλογη... πρόσκληση στον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, να συμβάλει στο όραμα του Μιχάλη Μπούση.