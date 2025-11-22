Τον χαμό του Ρόντνεϊ Ρότζερς σε ηλικία 54 ετών θρηνεί το NBA, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε επτά διαφορετικές ομάδες.

Ο Ρόντνεϊ Ρότζερς έγινε περισσότερο γνωστός στο NBA τη σεζόν 1999-2000, όταν με τη φανέλα των Φοίνιξ Σανς είχε πάρει το βραβείο του καλύτερου 6ου παίκτη με 10.7 πόντους και 5.5 ριμπάουντ ερχόμενος από τον πάγκο. Την Παρασκευή (21/11) έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 54 ετών έχοντας ταλαιπωρηθεί από τον σοβαρό του τραυματισμό το 2008.

Γεννημένος στο Ντάραμ της Βόρειας Καρολίνας, ο Ρότζερς έπαιξε 12 σεζόν στο ΝΒΑ, αλλά η ζωή του άλλαξε το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών το 2008, όταν ένα ατύχημα με μηχανή «γουρούνα» σε χωμάτινο δρόμο τον άφησε παράλυτο από τους ώμους και κάτω. Συγκεκριμένα έπεσε σε μια λακκούβα και εκτοξεύτηκε πάνω από το τιμόνι με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτος. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ατύχημα τον άφησε τετραπληγικό και με μειωμένο προσδόκιμο ζωής, ο Ρότζερς έγινε υποστηρικτής της έρευνας για τραυματισμούς στον νωτιαίο μυελό. Πώς; Ίδρυσε το Rodney Rogers Foundation για να βοηθήσει άλλους με παρόμοιους τραυματισμούς.

«Ο θάνατός του οφείλεται σε φυσικά αίτια τα οποία σχετίζονται με επιπλοκές από τον τραυματισμό στον νωτιαίο μυελό που υπέστη το 2008» σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο από το Πανεπιστήμιο Wake Forest εκ μέρους της συζύγου του, Φέι Ρότζερς.

Ο Ρόντνεϊ Ρότζερς είχε επιλεγεί στο νούμερο 9 του «draft» το 1993 από τους Ντένβερ Νάγκετς και έκτοτε αγωνίστηκε επίσης σε Κλίπερς, Σανς, Σέλτικς, Νετς, Χόρνετς και Σίξερς.

Συνολικά μέτρησε 866 ματς στο NBA έχοντας 10.9 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.