Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0: Τα γκολ των Πειραιωτών
Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο, πιο δύσκολα απ' ό,τι δείχνει το τελικό 3-0.
Πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες, ως συνήθως ο Μαροκινός επιθετικός Αγιούμπ Ελ Καμπί και ο Ιρανός φορ Μέχντι Ταρέμι. Στο 37' ο Ελ Καμπί έκανε το 1-0 με πέναλτι και στη συνέχεια ανέλαβε ο Ταρέμι.
Στο 81' ο Ιρανός έκανε το 2-0 και στο 90' ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το τελικό 3-0.
3️⃣ Strikers— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 22, 2025
3️⃣ Goals + 1️⃣ Assist
⚽ @AyoubElKaabi
⚽⚽ @mehditaremi9
🅰️ Yaremchuk#OlympiacosFC pic.twitter.com/AIyEEOHpCA
