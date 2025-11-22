Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0: Τα γκολ των Πειραιωτών

Ολυμπιακός - Ατρόμητος, highlights

Τα γκολ των Ελ Καμπί και Ταρέμι στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου με 3-0.

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο, πιο δύσκολα απ' ό,τι δείχνει το τελικό 3-0.

Πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες, ως συνήθως ο Μαροκινός επιθετικός Αγιούμπ Ελ Καμπί και ο Ιρανός φορ Μέχντι Ταρέμι. Στο 37' ο Ελ Καμπί έκανε το 1-0 με πέναλτι και στη συνέχεια ανέλαβε ο Ταρέμι.

Στο 81' ο Ιρανός έκανε το 2-0 και στο 90' ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

@Photo credits: INTIME
     

