Η Μαρία Σάκκαρη ήταν μία από τις πολλές που συνεχάρησαν την Αρίνα Σαμπαλένκα για την επικράτησή της στον τελικό του Australian Open.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι από τις πλέον συμπαθείς φυσιογνωμίες στο τένις και γι’ αυτό έχει πολλές φίλες, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Σάκκαρη.

Η Λευκορωσίδα είναι πάντα ευδιάθετη και δεν χάνει ευκαιρία να πειράζει κόσμο (όπως λατρεύει να την πειράζουν και την ίδια) και γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα αγαπητή από όλες τις αντίπαλές της.

Πολλές της έστειλαν συγχαρητήρια για την χθεσινή της επικράτηση στον τελικό του Australian Open, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Σάκκαρη.

«Συγχαρητήρια τίγρη! Boom. Boom» της έγραψε στο Instagram, αναρτώντας και μία φωτογραφία της αγκαλιά με το τρόπαιο.

Η Σαμπαλένκα από την πλευρά της έκανε και την πρώτη της ανάρτηση σήμερα, μετά την κατάκτηση του τροπαίου.

«Ουάου παιδιά, τι έγινε; Φοβόμουν ότι όλο αυτό ήταν ένα όνειρο και θα ξυπνούσα. Ακόμη προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω, αλλά δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας τις τελευταίες εβδομάδες. Το εκτιμώ πολύ».

Wooow guys...what just happened? I have a fear that this was all a dream and l'm about to wake up. It's all still sinking in, but I could not be happier in this moment.

Thank you so much for all the support during this few weeks,I really appreciate it.. pic.twitter.com/vwyxezbLw8