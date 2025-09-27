Κυρώσεις της FIFA στη Μαλαισία για πλαστά έγγραφα παικτών της εθνικής ομάδας

Η FIFA τιμώρησε τη Μαλαισία και συγκεκριμένους παίκτες της με πρόστιμα, όταν ανακάλυψε ότι είχαν πλαστά έγγραφα.

Η FIFA αποφάσισε να τιμωρήσει την εθνική ομάδα της Μαλαισίας μετά από έρευνά της, που αποκάλυψε σοβαρές παραβάσεις στον τρόπο με τον οποίο δηλώθηκαν επτά παίκτες ως νατουραλιζέ.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα και ψευδείς πληροφορίες για να εντάξει στην ομάδα τους Γκαμπριέλ Φελίπε Αρότσα, Γιον Ιραθάμπαλ Ιραουργι, Φακούντο Τομάς Γκαρσές, Ροντρίγο Χουλιάν Χολγκάδο, Ιμανόλ Χαβιέρ Ματσούκα, Ζοάο Βίτορ Μπρντάο Φιγκειρέδο και Έκτορ Αλεχάντρο Εβέλ Σεράνο, οι οποίοι είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό.

Οι επτά αυτοί ποδοσφαιριστές είχαν συμμετάσχει στο παιχνίδι με το Βιετνάμ για τα προκριματικά του Ασιατικού Κυπέλλου του 2027, στο οποίο η Μαλαισία είχε επικρατήσει με 4-0. Ωστόσο, η FIFA προχώρησε σε αυστηρές ποινές, καθώς κάθε παίκτης τιμωρήθηκε με δώδεκα μήνες αποκλεισμό και πρόστιμο 2.500 δολαρίων, ενώ η ομοσπονδία της Μαλαισίας κλήθηκε να πληρώσει 440.000 δολάρια ως πρόστιμο.

Το αποτέλεσμα του αγώνα αναμένεται να κατοχυρωθεί υπέρ του Βιετνάμ με 3-0, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τα τοπικά ΜΜΕ, αν και η FIFA δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την απόφασή της.



